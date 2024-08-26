Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Mahmut Keskiner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ali Bahçıvan ve Abdullah Gürbüz, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Kanar, Bedir Arslan, Bilal Baysal, Celalettin Kapusuz, Hayriye Tüfekci ve Uğur Başgül katıldı.

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