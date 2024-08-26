Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da bitkin halde bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bitkin halde bulunan yavru leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da bitkin halde bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bitkin halde bulunan yavru leylek tedavi altına alındı.

        Aykut Temiz, yol kenarında bitkin halde bir leylek yavrusu buldu.

        Leyleği ilçedeki iş yerine götüren Temiz, durumu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince teslim alınan leylek yavrusu, tedavi altına alındı.

        Leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Suluova'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi
        Suluova'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi
        Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Emiralioğlu'ndan Amasya'ya ziyaret
        Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Emiralioğlu'ndan Amasya'ya ziyaret
        Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Milli halterci Zehranur Aslan, yeni başarılara odaklandı
        Milli halterci Zehranur Aslan, yeni başarılara odaklandı
        Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü
        Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü
        Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 8 ayda 145 orman yangını...
        Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 8 ayda 145 orman yangını...