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        GÜNCELLEME - İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'ya zorunlu iniş yaptı

        İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:17 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:17
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        GÜNCELLEME - İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'ya zorunlu iniş yaptı
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        İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

        Alınan bilgiye göre, Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı, Amasya üzerindeyken uçakta teknik bir sorun tespit etti.

        Kabin basıncında normal dışı belirtiler görülmesi üzerine, uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.

        Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası 152 yolcusu bulunan uçak, güvenli şekilde piste indi.

        Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.

        Yolculardan Dilaf Ruzravshanova, AA muhabirine, çok korktuklarını belirterek, "İstanbul'dan uçağa bindiğimizde çok güzel uçuş başladı, herkes rahattı. Ondan sonra 'dikkat edin' diye haber verildi. Herkes panik yaptı, korktuk. Allah'a şükür kaptan, uçakta çalışanlar bizi çok güzel rahatlattı. Sonrasında bizi çok güzel indirdi. Türkiye'den Allah razı olsun. Ayağımız yere değdiği için şükrediyoruz. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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