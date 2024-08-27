Amasya'ya zorunlu iniş yapan uçağın yolcuları Taşkent'e gönderildi

152 yolcusu bulunan uçağın yolcuları ise başka bir uçakla Taşkent'e yollandı.

Dün İstanbul-Özbekistan seferini yaparken Amasya üzerindeyken teknik sorun tespit edilmesi ve kabin basıncında normal dışı belirtiler görülmesi üzerine havalimanı görevlileriyle yapılan görüşmeler sonucu ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na güvenli iniş yapan uçak bakıma alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.