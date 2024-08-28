Merzifon'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 34 FAN 807 plakalı otomobil, Meray Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki B.Ç. ve A.D.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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