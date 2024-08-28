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        Merzifon'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:08
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        Merzifon'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.Ç. yönetimindeki 34 FAN 807 plakalı otomobil, Meray Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki B.Ç. ve A.D.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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