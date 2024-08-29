Amasya'da yaşayan 48 yaşındaki Fatma Yılmazer, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 7 ayda 30 kilo verdi.

Fazla kiloları yüzünden nefes almakta, yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanan Yılmazer, zayıflamaya karar verdi.

Amasya Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezine başvurarak destek alan Yılmazer, aradan geçen 7 ayda 121 kilodan 91 kiloya düştü. Yılmazer'in hedefi, 75 kiloya düşmek.

Yılmazer, gazetecilere, kilo verdikten sonra nefes alma, yürüme ve merdiven çıkmada rahatladığını söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde diyetisyenlerin verdiği diyet listesine uyarak dengeli beslenerek zayıfladığını belirten Yılmazer, "Memnunum, herkese tavsiye ederim. Gayet güzel bu şekilde olmak." dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli diyetisyen Saliha Işık ise Yılmazer'in kendilerine ocak ayında başvurduğunu anlatarak, "Birtakım rahatsızlıklarından bahsetti. Zayıflamak istediğini, karar verdiğini dile getirdi. Kitle indeksinde yağ oranında büyük düşüşler görüldü. Aynı zamanda yaşam tarzında ve kalitesinde oldukça artış görüldü. Ortalama her ay 4 ile 5 kilo arası kayıp sağladık. Şu an çok daha iyi, devam ediyoruz." ifadesini kullandı.