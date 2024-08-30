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        Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:28
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        Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ramiz Balcı (69) yönetimindeki 05 KA 992 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Abdullah Erol (35) idaresindeki 05 ADV 913 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette bulunan Şükrü Duzcu (29), Merzifon ile Gümüşhacıköy Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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