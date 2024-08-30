Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramiz Balcı (69) yönetimindeki 05 KA 992 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Abdullah Erol (35) idaresindeki 05 ADV 913 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette bulunan Şükrü Duzcu (29), Merzifon ile Gümüşhacıköy Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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