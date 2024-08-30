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        Amasya'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:22
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        Amasya'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ali Osman Çevik (49) idaresindeki 05 KH 961 plakalı ve Aşkın Akkaya'nın kullandığı 34 RS 6520 plakalı hafif ticari araçlar, Çeltek mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ali Osman Çevik ile araçlardaki Kıymet Çevik (51), Müzeyyen (59) ve Büşra Akkaya (24), ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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