Amasya'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Ali Osman Çevik ile araçlardaki Kıymet Çevik (51), Müzeyyen (59) ve Büşra Akkaya (24), ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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