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        Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Amasya'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:21 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:30
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        Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Amasya'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilöz köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangında bozuk meşe sahasında 2 hektar alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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