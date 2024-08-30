Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Amasya'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Amasya'da çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Yeşilöz köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında bozuk meşe sahasında 2 hektar alan zarar gördü.
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