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        Amasya'da çocuk şenliği yapıldı

        Amasya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:59
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        Amasya'da çocuk şenliği yapıldı
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        Amasya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

        Amasya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde yapılan etkinlikte çeşitli çocuk oyunları oyandı, kurulan atölyelerde bazı el sanatları çocuklara tanıtıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bakanlık politikalarını kendilerine rehber edinerek tüm güçleriyle çalıştıklarını, çocukların kendilerini iyi hissedebilmesi için etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu tarz etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

        Etkinliğe Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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