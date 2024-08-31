Amasya'da çocuk şenliği yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bakanlık politikalarını kendilerine rehber edinerek tüm güçleriyle çalıştıklarını, çocukların kendilerini iyi hissedebilmesi için etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu tarz etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde yapılan etkinlikte çeşitli çocuk oyunları oyandı, kurulan atölyelerde bazı el sanatları çocuklara tanıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.