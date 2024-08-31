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        Taşova'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi

        Taşova ilçesinde, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yönetici eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:57
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        Taşova'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi
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        Taşova ilçesinde, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yönetici eğitimi düzenlendi.

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Emin Korkmaz, Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacağını söyledi.

        Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Celalettin Kapusuz tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi konusunda bilgi verildi.

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