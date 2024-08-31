Suluova'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Maarif Mahallesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan Kaya’dan haber alamayan komşuları polise bilgi verdi.

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