Amasya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi

Topal, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında öfkelerin diri tutulması ve zalimliğe tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra, Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Topal eşliğinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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