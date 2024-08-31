Amasya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi
Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşamını yitirenler için dua programı gerçekleştirildi.
Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşamını yitirenler için dua programı gerçekleştirildi.
Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde düzenlenen programda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto edildi.
Daha sonra, Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Topal eşliğinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Topal, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında öfkelerin diri tutulması ve zalimliğe tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.
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