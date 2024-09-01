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        2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya Çorum etabı başladı

        Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turunun Amasya Çorum etabı Saraydüzü Kışla binası önünden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:13
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        2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya Çorum etabı başladı
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        Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turunun Amasya Çorum etabı Saraydüzü Kışla binası önünden başladı.

        Amasya Çorum etabına 8 farklı ülke takımı, 17 farklı ülkeden bireysel 89 sporcu katıldı. Saraydüzü Kışla Binası önünden başlayan 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda sporcular 4 etaplık bisiklet turunda toplamda 600 kilometre pedal çevirecek.

        Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, 2 Eylül'de Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan Ankara'daki kurucu Meclis'te sona erecek.

        Sporculara başarılar dileyen Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, "Bisiklet Federasyonumuzun yapmış olduğu 2 etap Kurtuluş yolu bisiklet faaliyetinin ilk etabı Havza Amasya programını bitirdik. Sporcularımızı Amasya'da misafir ettik. Bugün de saat 10.30'da Amasya Çorum etabına devam edecekler. Zorlu bir etap. Bütün katılımcı sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

        22 yaşındaki bisikletçilerden Samet Bulut, "Buradan ikinci kez start alıyorum. Bu şehri ve bu yarışı da çok seviyorum. Bugün yokuşta başlayan bir gün. Yarında aynı şekilde devam edecek. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Saraydüzü kışla binası önünden yapılan başlangıç ile sporcular Amasya Çorum etabına ilk adımı attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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