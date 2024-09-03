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        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:43
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        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Mümin Yankaç idaresindeki 34 NV 0702 plakalı otomobil, Ladik Kavşağı'nda yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ali Cemal ve Yücel Yankaç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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