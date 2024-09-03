Amasya'da Sağlıklı Hayat Yürüyüşü düzenlendi

Amasya'da sağlık çalışanları, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yavuz Selim Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Hacı İlyas Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde son buldu.

Yürüyüş boyunca sağlık çalışanları taşıdıkları pankart ve dövizlerle vatandaşlara hareket etmenin sağlık için önemli olduğu mesajını verdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, sağlık çalışanları olarak hareket olmadan sağlığın olmayacağını bildiklerini söyledi.

Sağlığı korumanın olumlu alışkanlıklardan geçtiğini anlatan Koç, "Aslında sağlığı korumak düşündüğümüz kadar zor bir olay değil. Hareket edelim, ihtiyaç olduğunda sağlıklı hayat merkezlerine uğrayalım, danışmanlık hizmeti alalım. Dolayısıyla sağlıklı yaşayalım, huzurlu olalım, mutlu olalım. Bu üç argümanı unutmadan hareket edelim, düzgün beslenelim, kötü alışkanlıklardan uzak duralım ve ücretsiz olarak sağlıklı hayat merkezlerimizi ziyaret edelim." ifadelerini kullandı.