Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da Sağlıklı Hayat Yürüyüşü düzenlendi

        Amasya'da sağlık çalışanları, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Sağlıklı Hayat Yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da sağlık çalışanları, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Yavuz Selim Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Hacı İlyas Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde son buldu.

        Yürüyüş boyunca sağlık çalışanları taşıdıkları pankart ve dövizlerle vatandaşlara hareket etmenin sağlık için önemli olduğu mesajını verdi.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, sağlık çalışanları olarak hareket olmadan sağlığın olmayacağını bildiklerini söyledi.

        Sağlığı korumanın olumlu alışkanlıklardan geçtiğini anlatan Koç, "Aslında sağlığı korumak düşündüğümüz kadar zor bir olay değil. Hareket edelim, ihtiyaç olduğunda sağlıklı hayat merkezlerine uğrayalım, danışmanlık hizmeti alalım. Dolayısıyla sağlıklı yaşayalım, huzurlu olalım, mutlu olalım. Bu üç argümanı unutmadan hareket edelim, düzgün beslenelim, kötü alışkanlıklardan uzak duralım ve ücretsiz olarak sağlıklı hayat merkezlerimizi ziyaret edelim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Amasya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da girişimci destek tanıtım toplantısı yapıldı
        Amasya'da girişimci destek tanıtım toplantısı yapıldı
        2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya Çorum etabı başladı
        2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya Çorum etabı başladı
        Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda sporcular Amasya'ya ulaştı
        Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda sporcular Amasya'ya ulaştı
        Amasya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi
        Amasya'da Gazze'de hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi