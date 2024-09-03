Amasya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde metruk ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde metruk ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çay Mahallesi Mirza Sokak'ta Kabriyel Özbal’a ait metruk haldeki ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
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