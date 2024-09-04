Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Sağlık çalışanı baba ile oğlu aynı ambulansta hayat kurtarıyor

        CİHAN OKUR - Amasya'da ambulans şoförü olarak görev yapan 58 yaşındaki Süleyman ve stajyer paramedik oğlu 18 yaşındaki Kutay Gümüş, birlikte acil vakalara giderek hayat kurtarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık çalışanı baba ile oğlu aynı ambulansta hayat kurtarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CİHAN OKUR - Amasya'da ambulans şoförü olarak görev yapan 58 yaşındaki Süleyman ve stajyer paramedik oğlu 18 yaşındaki Kutay Gümüş, birlikte acil vakalara giderek hayat kurtarıyor.

        Amasya Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan baba ile oğlu, her sabah evden çıkarak beraber sağlık istasyonuna giderek acil vakalar için hazırda bekliyor.

        Araç ve malzeme kontrollerini beraber yapan baba ve oğul, trafik kazası, kalp krizi, yüksekten düşme gibi acil vakalara hızlı şekilde giderek hastaların hayatlarını kurtarmak için mücadele veriyor.

        Süleyman Gümüş, AA muhabirine, 26 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını, oğluyla beraber görev yapmanın farklı bir heyecan olduğunu söyledi.

        Oğlunun küçük yaşlarda kendisine özendiğini ve kıyafetlerini giydiğini anlatan Gümüş, "Çocukken kendisine ambulans oyuncaklar aldırırdı. Oğlumun çocukluğundan hevesi vardı." dedi.

        Birlikte vakalara çıktıklarını ve hayat kurtardıklarını anlatan Gümüş, "Burada eğitim alması, buradaki arkadaşlarımın çok profesyonel eğitimci olmaları büyük avantajı oldu. İyi eğitim aldığına inanıyorum. Beraber vakalara çıkıyoruz, birlikte hayat kurtarıyoruz. Beraber çalışmaktan hem mutluyum hem de gururluyum." ifadelerini kullandı.

        - "Küçükken hiç böyle olacağını düşünmemiştim"

        Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Kutay Gümüş ise babasını kendisine rol model aldığını vurguladı.

        Onunla aynı yerde staj yapmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Gümüş, "Küçükken ben okula, babam işe giderken hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Buradaki ekip arkadaşlarım, ağabeylerim, ablalarım bize çok şey öğretti. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Gümüş, babasıyla ileriki dönemde de birlikte çalışmayı istediğini belirterek, "Babamla beraber vakalara çıkıyoruz, birlikte hayat kurtarıyoruz. Bu mesleği çok seviyorum, kutsal bir meslek ve babayla yapınca daha başka oluyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        18 gündür tek bir haber yok
        18 gündür tek bir haber yok
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...

        Benzer Haberler

        Amasya'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
        Amasya'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı
        Amasya Üniversitesi dış tetkik süreci başarıyla tamamlandı
        Amasya Üniversitesi dış tetkik süreci başarıyla tamamlandı
        Amasya'da doğal gaz borusunda çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da doğal gaz borusunda çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Amasya'da tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram görevine başladı
        Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram görevine başladı