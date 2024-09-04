Sağlık çalışanı baba ile oğlu aynı ambulansta hayat kurtarıyor

CİHAN OKUR - Amasya'da ambulans şoförü olarak görev yapan 58 yaşındaki Süleyman ve stajyer paramedik oğlu 18 yaşındaki Kutay Gümüş, birlikte acil vakalara giderek hayat kurtarıyor.

Amasya Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan baba ile oğlu, her sabah evden çıkarak beraber sağlık istasyonuna giderek acil vakalar için hazırda bekliyor.

Araç ve malzeme kontrollerini beraber yapan baba ve oğul, trafik kazası, kalp krizi, yüksekten düşme gibi acil vakalara hızlı şekilde giderek hastaların hayatlarını kurtarmak için mücadele veriyor.

Birlikte vakalara çıktıklarını ve hayat kurtardıklarını anlatan Gümüş, "Burada eğitim alması, buradaki arkadaşlarımın çok profesyonel eğitimci olmaları büyük avantajı oldu. İyi eğitim aldığına inanıyorum. Beraber vakalara çıkıyoruz, birlikte hayat kurtarıyoruz. Beraber çalışmaktan hem mutluyum hem de gururluyum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun küçük yaşlarda kendisine özendiğini ve kıyafetlerini giydiğini anlatan Gümüş, "Çocukken kendisine ambulans oyuncaklar aldırırdı. Oğlumun çocukluğundan hevesi vardı." dedi.

- "Küçükken hiç böyle olacağını düşünmemiştim"

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Kutay Gümüş ise babasını kendisine rol model aldığını vurguladı.

Onunla aynı yerde staj yapmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Gümüş, "Küçükken ben okula, babam işe giderken hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Buradaki ekip arkadaşlarım, ağabeylerim, ablalarım bize çok şey öğretti. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gümüş, babasıyla ileriki dönemde de birlikte çalışmayı istediğini belirterek, "Babamla beraber vakalara çıkıyoruz, birlikte hayat kurtarıyoruz. Bu mesleği çok seviyorum, kutsal bir meslek ve babayla yapınca daha başka oluyor." şeklinde konuştu.