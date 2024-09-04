Amasya'da, "Türkiye Yüzyılı Öğretmenleri Doğa Bilim Akademisi Projesi" tamamlandı

Yürütücülüğünü matematik öğretmeni Kadriye Zobu'nun üstlendiği projede Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğretmeni Ayşegül Celep Havuz ve matematik öğretmeni Nursen Yılmaz yer aldı.

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde Amasya Üniversitesinin paydaşı olduğu, TÜBİTAK 4004 "Türkiye Yüzyılı Öğretmenleri Doğa Bilim Akademisi Projesi" sona erdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.