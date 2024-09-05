Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Yüzme eğitimi vererek 200'e yakın otizmli çocuğun hayatına dokundu

        CİHAN OKUR - Amasya Otizm Derneğinde gönüllü antrenörlük yapan 29 yaşındaki Berkay Mert Özyurt, 200'e yakın otizmli çocuğa yüzme eğitimi vererek sosyalleşmelerini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzme eğitimi vererek 200'e yakın otizmli çocuğun hayatına dokundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CİHAN OKUR - Amasya Otizm Derneğinde gönüllü antrenörlük yapan 29 yaşındaki Berkay Mert Özyurt, 200'e yakın otizmli çocuğa yüzme eğitimi vererek sosyalleşmelerini sağladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği arasında yapılan protokol kapsamında, otizmli çocuklara 2 yıldır Amasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü birer saat ücretsiz eğitim veriliyor.

        Kursta gönüllü antrenörlük yapan Özyurt, bugüne kadar 200'e yakın çocuğa eğitim verdi.

        Otizmli çocuklar, kurs sayesinde yüzme eğitiminin yanı sıra hem akranlarıyla kaynaşarak sosyalleşiyor hem de lisanslı sporcu olmak için çaba gösteriyor.

        Berkay Mert Özyurt, AA muhabirine, yüzmenin otizmli çocuklara pek çok faydası bulunduğunu söyledi.

        Çocukların suda kendi başlarına hareket edebilmelerini, suyun rehabilite gücünü kullanarak öz güvenlerinin yükselmesini amaçladıklarını belirten Özyurt, "Öz güveni yükselen ve sosyal ortamda arkadaşlarıyla iletişime geçmeye çalışan otizmli çocuğun olumlu ilerlemesi hızlanıyor. Psikologlarla, beslenme uzmanlarıyla, hareket uzmanlarıyla, özel eğitim uzmanlarıyla işbirliğinde hareket ediyoruz. Böylece çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Yüzme eğitimi sayesinde çocuklardaki değişimin fark edildiğini vurgulayan Özyurt, başlangıçta yüzünü yıkamayan, duşa girmeyen, su içmekte dahi zorluk yaşayan çocukların artık suda rahatlıkla hareket edebildiğini anlattı.

        Kendisinin yüzme eğitmenliğinde ikinci yılı olduğunu dile getiren Özyurt, "Öncesinde yüzme antrenörlüğünü stajyer olarak yapmıştım. Normal öğrenciler 8 derste temel seviye yüzme tekniklerini öğreniyor. Otizmli bireylerin ise 2 yılda, bazen daha uzun zamanda temel seviye eğitimlerini tamamlayamayabiliyoruz. Otizmli bir çocuğun suya ilk adımını atışı 1 ay sonunda da olsa benim için ulaşılamaz bir doyum oluyor." ifadelerini kullandı.

        Özyurt, Amasya Otizm Derneği olarak "Lisanlı Sporcu Projesi"ni hayata geçirerek otizmli çocuklara lisans çıkarıp onları yüzme müsabakalarına hazırlamayı hedeflediklerini de kaydetti.

        Velilerden Şaziye Sokullu ise bu tür faaliyetlerin artması temennisinde bulunarak, "Kapalı kapılar ardında kalmamalı çocuklarımız. Su bizim için gerçekten çok güzel bir terapi. Çünkü bütün kaslar çalışıyor. Bu da çocukların gelişimine çok faydalı, bunu fark edebiliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        AYM ilk incelemesini tamamlandı
        AYM ilk incelemesini tamamlandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası

        Benzer Haberler

        Amasya'da gelinlerin "çeyiz asma" geleneği yaşatılıyor
        Amasya'da gelinlerin "çeyiz asma" geleneği yaşatılıyor
        Amasya'da, "Türkiye Yüzyılı Öğretmenleri Doğa Bilim Akademisi Projesi" tama...
        Amasya'da, "Türkiye Yüzyılı Öğretmenleri Doğa Bilim Akademisi Projesi" tama...
        Gümüşhacıköy'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi
        Suluova'da "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı
        Suluova'da "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı
        Sağlık çalışanı baba ile oğlu aynı ambulansta hayat kurtarıyor
        Sağlık çalışanı baba ile oğlu aynı ambulansta hayat kurtarıyor
        Amasya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü