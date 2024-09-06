Merzifon'da jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor

İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 313 araç sürücüsü kontrol edildi, 25 sürücüye kurallara uymadıkları için toplam 94 bin lira cezai işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

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