Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram görevine başladı
Kars Müftülüğünden Amasya'ya atanan Hamza Bayram, göreve başladı.
Kars Müftülüğünden Amasya'ya atanan Hamza Bayram, göreve başladı.
Bayram, gazetecilere, Kars'ta çok güzel ve verimli zamanlarının geçtiğini, Amasya'da olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.
Kars Müftülüğünü 2022'den bu yana sürdüren Bayram, evli ve 3 babasıdır.
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