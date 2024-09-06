Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram görevine başladı

Kars Müftülüğünü 2022'den bu yana sürdüren Bayram, evli ve 3 babasıdır.

Bayram, gazetecilere, Kars'ta çok güzel ve verimli zamanlarının geçtiğini, Amasya'da olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

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