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        Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Amasya'da çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:40
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        Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Amasya'da çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.

        Çay köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında çam sahasında 1,5 hektar alanda zarar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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