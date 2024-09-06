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        Amasya'da tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Amasya'da süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:44
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        Amasya'da tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Amasya'da süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Selami Güven idaresindeki 60 ABK 178 plakalı tır, Turhal-Amasya kara yolu Ezinepazar mevkisinde Halil İbrahim Demir'in kullandığı 05 DE 209 plakalı süt taşıyan tanker ile çarpışarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırda bulunan Ali Rıza Güven yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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