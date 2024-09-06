Amasya'da tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selami Güven idaresindeki 60 ABK 178 plakalı tır, Turhal-Amasya kara yolu Ezinepazar mevkisinde Halil İbrahim Demir'in kullandığı 05 DE 209 plakalı süt taşıyan tanker ile çarpışarak devrildi.

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