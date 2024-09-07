Amasya'da doğal gaz borusunda çıkan yangın söndürüldü

Fatih Mahallesi Muhtarı Enes Apaydın, ekiplerin çok kısa sürede yangına müdahale ettiğini, olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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