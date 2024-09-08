Taşova'da devrilen motosikletteki yolcu yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 HN 671 plakalı motosiklet eski kum ocağı mevkisinde devrilerek sürüklendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.