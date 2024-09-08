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        Taşova'da devrilen motosikletteki yolcu yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:25
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        Taşova'da devrilen motosikletteki yolcu yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 HN 671 plakalı motosiklet eski kum ocağı mevkisinde devrilerek sürüklendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Motosikletin arkasında oturan N.G. (15) yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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