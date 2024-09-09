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        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Amasya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:46
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        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Amasya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Amasya'dan Taşova'ya seyreden iki tır ve bir panelvan, Yassıçal Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, panelvanda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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