Amasya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Amasya'dan Taşova'ya seyreden iki tır ve bir panelvan, Yassıçal Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

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