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        Amasya'da 125 öğrenci servisi denetlendi

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 125 öğrenci servisini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:54
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        Amasya'da 125 öğrenci servisi denetlendi
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        Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 125 öğrenci servisini denetledi.

        Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahatlerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Denetimlerde 125 araç kontrol edildi. Eksikliği tespit edilen 9 araca cezai işlem uygulandı.

        Eğitim ve öğretim dönemi boyunca denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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