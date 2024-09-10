Amasya'da 125 öğrenci servisi denetlendi

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahatlerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

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