Amasya'da 125 öğrenci servisi denetlendi
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 125 öğrenci servisini denetledi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 125 öğrenci servisini denetledi.
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahatlerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde 125 araç kontrol edildi. Eksikliği tespit edilen 9 araca cezai işlem uygulandı.
Eğitim ve öğretim dönemi boyunca denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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