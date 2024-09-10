Taşova'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 55 SK 481 plakalı otomobil, Yeni Mahalle mevkisinde, H.D'nin kullandığı 55 HR 421 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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