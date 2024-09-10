Öğretmen ve öğrencilerden Vali Doruk'a ziyaret

Amasya Ziyapaşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Eğitime yapılan yatırımı her şeyden daha çok önemsediklerini vurgulayan Doruk, "Bu noktada sizlerden beklentimiz ailenize, vatanınıza ve bayrağınıza bağlı, milli, manevi ve insani değerleri benimseyen, devletine karşı sorumluluklarını ve görevlerini bilen, çağın gerekli bilgi ve donanımına sahip bireyler olarak yetişmenizdir. Bu nitelik ve donanıma okuyan, araştıran, sorgulayan, gelişime ve değişime açık olan, çağın ruhunu doğru okuyan çocuklarımız ve gençlerimiz sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.