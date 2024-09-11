Amasya'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Amasya'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Amasya'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 05 BH 186 plakalı otomobil, Amasya Çevre Yolu'nda A.B.A. yönetimindeki 55 AHK 951 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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