Amasya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Amasya'da vatandaşların yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.
Amasya'da vatandaşların yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.
Aydoğdu köyünde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tedaviye alınan kızıl şahinin rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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