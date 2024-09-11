Amasya Üniversitesinde "36. Ulusal Matematik Sempozyumu" başladı
Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Matematik Derneği tarafından düzenlenen "36. Ulusal Matematik Sempozyumu" başladı.
Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Matematik Derneği tarafından düzenlenen "36. Ulusal Matematik Sempozyumu" başladı.
Üniversitenin İpekköy yerleşkesinde düzenlenen sempozyumun açılışına, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kurt, Türk Matematik Derneği Başkanı Doç. Dr. Özlem Beyarslan ve akademisyenler katıldı.
Kurt sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek, buna benzer eğitim organizasyonlarına devam edeceklerini söyledi.
Sempozyum, konuşmaların ve müzik dinletisinin ardından başladı.
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