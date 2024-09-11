Taşova'da sünnet şöleni düzenlendi

Dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, çocukların bulunduğu her yerin güzelleştiğini, çocukları mutlu etmenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Sünnet olan çocukların davul zurna eşliğinde üzeri açık otobüs ile şehir turu atmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ne gelen çocuklar, burada palyaço eşliğinde eğlendi.

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