Taşova'da çeltik hasadı başladı

Amasya’nın Taşova ilçesinde çeltik hasadına başlandı.

Köy muhtarı İbrahim Özdemir, Mülkbükü köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde, köylerinde 1700 dönüm alan çeltik ektiklerini söyledi.

Mart ayında tarlalarını sürdüklerini belirten Özdemir, "Nisan ayına kadar çeltik ekimi için sularımızı salarak tarlayı hazır hale getiriyoruz. Mayıs ayında çeltik ekimini yapıyoruz. Ekimimiz haziran ayının ortasına kadar sürüyor. Eylül ayında ise ilaçlama ve gübremizi yapıyoruz. Bugün itibarıyla sezonumuzun ilk çeltiğini biçerek hasadımıza başladık." ifadelerini kullandı.