Amasya'da yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı

Amasya'da Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerinin Artırılması Projesi kapsamında yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, merkeze bağlı Orta köyünde düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Amasya topraklarının çok verimli olduğunu ifade eden Çetin, "Yerli tohumlarla Amasya'daki üretimin arttırılmasını hedefliyoruz. Çiftçilerimiz yerli ve milli ayçiçeği tohumları hakkında detaylı bilgi için il müdürlüğümüze ve Ziraat Odası Başkanlığına müracaat edebilir. Çiftçilerimizin bereketli ve güzel hasat sezonu geçirmelerini diliyoruz." diye konuştu.