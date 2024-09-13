Suluova'da servis şoförlerine seminer verildi

Toplantıya emniyet ve jandarma personeli ile servis şoförleri katıldı.

Suluova Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından bu tarz eğitimleri önemsediklerini söyledi.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan araç sürücülerine seminer verildi.

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