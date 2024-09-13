Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı
Taşova'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Taşova'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Emine Bursalı Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene Kaymakam İmran Demirel, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.
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