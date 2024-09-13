Amasya'da Gazze Dayanışma Çadırı kuruldu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Suluova Şubesi tarafından ilçede, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekmek için Gazze Dayanışma Çadırı oluşturuldu.

Suluova Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda vatandaşlara İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm ve saldırılarla ilgili bilgi veriliyor.

AGD Suluova İlçe Temsilcisi Mustafa Yasin Sakal, çadırın bir hafta açık kalacağını belirterek, "Amacımız Gazze'de devam eden insanlık suçu soykırıma dikkati çekmektir. İnsanlık için, Filistin için, mazlum coğrafyalar için nöbet çadırlarında buluşuyoruz. Filistin'in acısını paylaşmak için bir araya geliyor, sesimizi yükseltmek ve zulme karşı durmak için nöbete duruyoruz." dedi.