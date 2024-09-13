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        Amasya'da Gazze Dayanışma Çadırı kuruldu

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Suluova Şubesi tarafından ilçede, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekmek için Gazze Dayanışma Çadırı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:22
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        Amasya'da Gazze Dayanışma Çadırı kuruldu
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        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Suluova Şubesi tarafından ilçede, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekmek için Gazze Dayanışma Çadırı oluşturuldu.

        Suluova Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda vatandaşlara İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm ve saldırılarla ilgili bilgi veriliyor.

        AGD Suluova İlçe Temsilcisi Mustafa Yasin Sakal, çadırın bir hafta açık kalacağını belirterek, "Amacımız Gazze'de devam eden insanlık suçu soykırıma dikkati çekmektir. İnsanlık için, Filistin için, mazlum coğrafyalar için nöbet çadırlarında buluşuyoruz. Filistin'in acısını paylaşmak için bir araya geliyor, sesimizi yükseltmek ve zulme karşı durmak için nöbete duruyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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