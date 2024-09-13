Merzifon'da İlköğretim Haftası kutlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Karaaslan, "İlköğretim, çocuklarımızın eğitim hayatındaki temeli oluşturur. Bu hafta, eğitim sistemimizin temel direği olan ilköğretim kurumlarının ve öğretmenlerimizin önemini bir kez daha hatırladığımız özel bir dönemdir. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, eğitim yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.