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        Merzifon'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:48
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        Merzifon'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Çocukların geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Karaaslan, "İlköğretim, çocuklarımızın eğitim hayatındaki temeli oluşturur. Bu hafta, eğitim sistemimizin temel direği olan ilköğretim kurumlarının ve öğretmenlerimizin önemini bir kez daha hatırladığımız özel bir dönemdir. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, eğitim yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Öğrenciler tarafından şiirler okunan programda halk oyunları gösterisi de sunuldu.

        Programa Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, daire müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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