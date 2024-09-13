Merzifon Kaymakamı Karaaslan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Karaaslan, şehit polis memuru Mücahit Daştan’ın ailesi ile gazi polis memuru Ayhan Dilbil’i ziyaret etti.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin gururu ve onurudur. Aileleri de bu kutsal değerlerin temsilcileridir. Bizler, onların yanında olmayı ve desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Karaaslan’a ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.