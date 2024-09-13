Gümüşhacıköy Öğretmenevine "ISO 9001:2015 kalite belgesi" verildi

Gümüşhacıköy Öğretmenevi, "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nin aldığı belgenin hizmet kalitesini artıracak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Öğretmenevi müdürünü ve çalışanlarını tebrik eden Katipoğlu, "Vatandaşa ve öğretmen camiamıza kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceklerine inanıyorum. Bu başarı bütün arkadaşlarımızın başarısı. Diğer öğretmenevlerimizi de bu belgeyi alma konusunda gereken desteği vereceğiz." dedi.