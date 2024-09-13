Amasya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için vatandaşlar, Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

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