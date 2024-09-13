Amasya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için vatandaşlar, Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.
Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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