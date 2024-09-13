Amasya'da hastanın karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı

Amasya'da kadın hastanın karnından ameliyatla 3 kilogramlık kitle alındı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle başvuran kadının tetkiklerinde, karnında kitle bulunduğu tespit edildi.

Kadının karnındaki 3 kilogramlık kitle, ameliyatla çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, gazetecilere, kadının midesinin üstüne doğru çıkan geniş bir kitle tespit ettiklerini anlattı.

Hasta kendilerine geldiğinde önceden var olan çok küçük kütlenin büyüdüğünü anladıklarını belirten Kara, "Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel kontrol yaptırmalarını öneriyoruz. Hastamız çok şükür sağlığına kavuştu." dedi.