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        Amasya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:12
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        Amasya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya’nın Merzifon ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasının ütü bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürüldü.

        Yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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