Amasya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Amasya’nın Merzifon ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasının ütü bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürüldü.
Yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.
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