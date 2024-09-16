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        Amasya'da otomobille çarpışan tırın sürücüsü yaralandı

        Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:46
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        Amasya'da otomobille çarpışan tırın sürücüsü yaralandı
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        Amasya’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

        F.K. idaresindeki 33 NIV 58 plakalı tır, Amasya Çevre Yolu mevkisinde, M.T'nin kullandığı 74 AAT 419 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralan tır sürücüsü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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