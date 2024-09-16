Amasya'da otomobille çarpışan tırın sürücüsü yaralandı
Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
Amasya’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
F.K. idaresindeki 33 NIV 58 plakalı tır, Amasya Çevre Yolu mevkisinde, M.T'nin kullandığı 74 AAT 419 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralan tır sürücüsü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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