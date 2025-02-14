Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine dahiliye uzmanı atandı
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinin dahiliye bölümüne yeni atanan Uzm. Dr. Özkan Dinler, görevine başladı.
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinin dahiliye bölümüne yeni atanan Uzm. Dr. Özkan Dinler, görevine başladı.
Hastaneden yapılan açıklamada, Dr. Dinler'in deneyimli bir hekim olarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.
Dr. Özkan Dinler ise Gümüşhacıköy halkına en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağını aktararak, "Hastalarımızın sağlığı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.
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