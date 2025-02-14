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        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine dahiliye uzmanı atandı

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinin dahiliye bölümüne yeni atanan Uzm. Dr. Özkan Dinler, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:59
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        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine dahiliye uzmanı atandı
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        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinin dahiliye bölümüne yeni atanan Uzm. Dr. Özkan Dinler, görevine başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamada, Dr. Dinler'in deneyimli bir hekim olarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.

        Dr. Özkan Dinler ise Gümüşhacıköy halkına en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağını aktararak, "Hastalarımızın sağlığı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

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