Amasya'da ekipler, yolu kardan kapanan mezradaki hasta için seferber oldu
Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Abacı köyünün Fındıklı mezrasında rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuğun yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık personeli, mahallenin yolu ambulansın gidebileceği durumda olmadığı için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
Hasta, ekiplerin açtığı yoldan mezraya ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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