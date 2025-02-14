Amasya'da ekipler, yolu kardan kapanan mezradaki hasta için seferber oldu

Sağlık personeli, mahallenin yolu ambulansın gidebileceği durumda olmadığı için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Abacı köyünün Fındıklı mezrasında rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuğun yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.