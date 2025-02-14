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        Amasya'da "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim yapıldı

        Amasya Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:03
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        Amasya'da "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim yapıldı
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        Amasya Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim düzenlendi.

        Amasya Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime akademik ve idari personel katıldı.

        Eğitimde Amasya Üniversitesi Kalite Koordinatörü Ali Baştuğ, Kalite Koordinatör Yardımcısı Pınar Tekcan ve Şef Neslihan Öz sunum yaptı.

        Eğitimde kalite kavramının bir süreç olduğu, sorun ortaya çıkmadan çözüm yolları oluşturmanın ve hataları en aza indirmenin önemi ele alınarak, akreditasyon sürecinin, üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılması, Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirttiği geliştirmeye açık alanların iyileştirilmesi ve kalitenin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

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