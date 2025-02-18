Merzifon ve Suluova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, hatayı olumsuz etkiliyor.

Merzifon Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yürütülüyor.

Merzifon Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarının olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla belediyeye bağlı ekiplerin ana caddelerin yanı sıra ilçenin her noktasında karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kar ile mücadele için yeterli sayıda araç ve personelin görevli bulundurulduğu, ilçede hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 6 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezi ile yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkili olurken ilçeye bağlı Bayırlı, Karaağaç, Soku, Seyfe, Kuzalan ve Eğribük köy yolları ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığının yüksek rakımlı bölgelerde ise 30 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmaları sürdürüyor.